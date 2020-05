Annalisa Scarrone: il nuovo singolo Houseparty (Di sabato 2 maggio 2020) Houseparty è il nome del nuovo nuovo singolo di Annalisa Scarrone, la brillante cantante conosciuta grazie al talent di Maria De Filippi. Il brano è stato scritto dalla cantante l’estate scorsa, anche se sembra essere perfettamente in linea con il periodo che stiamo vivendo in questo momento. La canzone è subito diventata virale sul web e sta ottenendo un enorme successo, grazie anche all’hastag lanciato dalla cantante stessa #Houseparty. LaArticolo completo: Annalisa Scarrone: il nuovo singolo Houseparty dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Annalisa Scarrone Instagram - accavallamento sensuale e gambe spettacolari : «Wow - che bomba!»

Annalisa Scarrone Instagram : micro top stringato sul davanti e shorts cortissimi - svolta social piccante

Annalisa Scarrone svolta da femme fatale | Stacco di coscia da urlo (Di sabato 2 maggio 2020)è il nome deldi, la brillante cantante conosciuta grazie al talent di Maria De Filippi. Il brano è stato scritto dalla cantante l’estate scorsa, anche se sembra essere perfettamente in linea con il periodo che stiamo vivendo in questo momento. La canzone è subito diventata virale sul web e sta ottenendo un enorme successo, grazie anche all’hastag lanciato dalla cantante stessa #. LaArticolo completo:: ildal blog SoloDonna

AlexMic27978103 : @amicii_news @densalaria Ed Emma,mi appare subito anche Giordana ,senza nulla togliere ad altre che stanno facendo… - potterpedalo : @lordmxv Ma se a me fanno pena quelle tre che c’entra Annalisa, mai piaciute indipendentemente dal mio apprezzament… - AndreaDevis : @carminedeblasi E canta pure bene! Mitica Annalisa Scarrone! Ah, no. - Frederi56779425 : @paneIIe @NaliOfficial Nali alora io vedo cuanto governo da via libera per partire io dico da mia finazata loro mid… - GammaStereoRoma : Annalisa Scarrone - Alice e il blu -