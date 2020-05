Annalisa Instagram gambe fuori | lacci alle caviglie e giacca aperta da vertigini | scatto

Leggi su urbanpost

(Di sabato 2 maggio 2020) Unorubato ma forse per questo ancor più naturale ed apprezzato:stende tutti con l’ultima pubblicazione suda quasi 80 mila like. Manca la sua musica, mancano i concerti ma la cantante ligure tiene compagnia ai followers a suon di scatti provocanti. Che siano posati o più ‘ordinari’, la rossa spumeggiante ne vienesempre in grande stile. Persino nella confusione del suo terrazzo vista mare (invidiatissimo dai followers in tempi di quarantena), la Scarrone è un concentrato di sensualità ed eleganza., elegantissima in terrazza:in mostra spettacolari L’immagine è un po’ sfocata ma la bellezza di, luminosa come sempre, rende il tutto super intrigante.in mostra, unadallo scollo vertiginoso scopre il decolleté: difficile dire se sotto ...