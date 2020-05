Anna Dan | moglie di Gianni Morandi Felicissimi assieme andiamo avanti con allegria

Zitella_anna : RT @paolonori: I nomi delle strade Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi, son dei papi, di quelli che scrivono, che dan dei comand… - qornografically : @makanyoksay Odi dan anna - Ferula18 : @circeanna @comeH2O Dal latino -ferula - di origine incerta. Verga per castigare scolari. Canna o giunco. Buongior… - anna_167 : @Melararau Simplemente dan asco -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Dan

Il Sussidiario.net

Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi? Curiosità e aneddoti sulla coppia, tra le più longeve nel mondo della musica. Il cantante oggi sarà presente a 1,2,3 Fiorella! su Rai1.La mia prima domanda è su di te: come ti consideri, sei più un collezionista o un film maker? Una domanda difficile! Di certo ho cominciato come collezionista, lo sono sin da ragazzino, in un modo o n ...