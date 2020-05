Amici Speciali, Javier Rojas emozionato per il ritorno: “Bella giornata!” (Di sabato 2 maggio 2020) Amici Speciali, Javier RRojas è emozionato per il ritorno e annuncia sui social: “Bella giornata!” Javier Rojas è tornato agli studi Elios da dove parteciperà ad Amici Speciali. Stando ad alcune foto e video pubblicati, oggi i protagonisti del talent show si sarebbero incontrati proprio agli Studi di Amici per cominciare le prove. Sulla data di inizio ufficiale non si sa molto, c’è ancora qualche ombra di dubbio. Il ballerino dunque ha “spogliato” la verità riguardo le prove attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, nel video si vede il ballerino che arriva agli studi di Amici di Maria De Filippi. Javier Rojas non ha aggiunto ulteriori commenti al breve clip ma subito dopo ha lasciato un messaggio che ci ha fatto intendere quanto fosse felice: “Bella giornata oggi” ha “esclamato” il ... Leggi su lanostratv Javier Rojas pronto per Amici Speciali : il ritorno lo emoziona (video)

Amici Speciali - Francesca Tocca : “Tutto ciò che è impossibile…”

