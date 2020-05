Aggredirono tre giovani per futili motivi: denunciate sette persone (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di un sollecitato intervento effettuato in orario notturno lo scorso mese di gennaio, hanno denunciato sette giovani (di età compresa tra i 20 ed i 33 anni) ritenuti responsabili di Minaccia aggravata, Lesioni aggravate e Porto abusivo di arma bianca. Al culmine di una discussione divampata per futili motivi, i sette, all’esterno di un locale pubblico di Cervinara, avrebbero aggredito tre studenti del napoletano. Grazie all’attività sviluppata dai Carabinieri, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio e le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, si è giunti all’identificazione dei presunti responsabili, tutti del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di un sollecitato intervento effettuato in orario notturno lo scorso mese di gennaio, hanno denunciato(di età compresa tra i 20 ed i 33 anni) ritenuti responsabili di Minaccia aggravata, Lesioni aggravate e Porto abusivo di arma bianca. Al culmine di una discussione divampata per, i, all’esterno di un locale pubblico di Cervinara, avrebbero aggredito tre studenti del napoletano. Grazie all’attività sviluppata dai Carabinieri, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio e le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, si è giunti all’identificazione dei presunti responsabili, tutti del ...

irpinia24 : #cervinara-per-futili-motivi-#aggredirono-di-#notte-tre-#studenti/ - user_tv : Cervinara. Denunciate sette persone per la lite di Gennaio: aggredirono tre giovani per futili motivi.… - ViviCampania : Per futili motivi aggredirono di notte tre giovani: i carabinieri denunciano sette persone -… - irpiniatimes1 : PER FUTILI MOTIVI AGGREDIRONO DI NOTTE TRE GIOVANI: I CARABINIERI DENUNCIANO SETTE PERSONE - bassairpinia : CERVINARA (AV) – Per futili motivi aggredirono di notte tre giovani: i carabinieri denunciano sette persone. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredirono tre Aggredirono tre giovani per futili motivi: denunciate sette persone anteprima24.it Cervinara, per futili motivi aggredirono 3 ragazzi di notte, denunciate sette persone

CERVINARA (AV) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di un sollecitato intervento effettuato in orario notturno lo scorso mese di gennaio, hanno ...

Da Anpi un fiore e un tricolore per Giovanni Ciuco

Nella mattinata di sabato 25 aprile, il rappresentante Anpi di Orvieto – Sezione di Terni ha deposto simbolicamente un fiore sotto la targa dedicata a Giovanni Ciuco, in Via Postierla. Un doveroso ges ...

CERVINARA (AV) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di un sollecitato intervento effettuato in orario notturno lo scorso mese di gennaio, hanno ...Nella mattinata di sabato 25 aprile, il rappresentante Anpi di Orvieto – Sezione di Terni ha deposto simbolicamente un fiore sotto la targa dedicata a Giovanni Ciuco, in Via Postierla. Un doveroso ges ...