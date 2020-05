Aeroporto Palermo, Gesap “taglia” tariffe per Aviazione commerciale (Di sabato 2 maggio 2020) (Teleborsa) – Taglio del 20 per cento sulle tariffe di Aviazione commerciale per tutte le compagnie che voleranno da e per l’Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Lo ha deciso Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, per dare impulso alla ripresa del traffico aereo. Un passo avanti nell’attesa della prossima ripartenza dei collegamenti. Per tutti un listino ribassato sulle tariffe che comprendono le varie voci delle cosiddette airport charges, escluse le addizionali dovute allo Stato. “Siamo convinti che in questo momento si debba supportare al meglio, per quanto possibile, la ripresa del traffico aereo da parte dei vettori – sostiene Giovanni Scalia, Amministratore delegato di Gesap – che a loro volta stanno registrando gravi problemi economici e finanziari, con gran parte degli aerei a terra. Le tariffe ridotte sono ... Leggi su quifinanza Aeroporto Palermo - preparazione ripresa voli con termoscanner e “percorsi obbligati”

Coronavirus : percorsi obbligati e termoscanner - aeroporto Palermo si prepara a ripresa

Coronavirus : percorsi obbligati e termoscanner - aeroporto Palermo si prepara a ripresa (Di sabato 2 maggio 2020) (Teleborsa) – Taglio del 20 per cento sullediper tutte le compagnie che voleranno da e per l’diFalcone e Borsellino. Lo ha deciso, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, per dare impulso alla ripresa del traffico aereo. Un passo avanti nell’attesa della prossima ripartenza dei collegamenti. Per tutti un listino ribassato sulleche comprendono le varie voci delle cosiddette airport charges, escluse le addizionali dovute allo Stato. “Siamo convinti che in questo momento si debba supportare al meglio, per quanto possibile, la ripresa del traffico aereo da parte dei vettori – sostiene Giovanni Scalia, Amministratore delegato di– che a loro volta stanno registrando gravi problemi economici e finanziari, con gran parte degli aerei a terra. Leridotte sono ...

_mrbyte : Coronavirus, misure anti-crisi all'aeroporto di Palermo: taglio del 20 per cento alle tariffe per le compagnie - MeridioNews : Aeroporto, da Gesap taglio tariffe per aviazione commerciale - palermo24h : Aeroporto di Palermo, il piano: sconto del 20% per le compagnie - imarkez : RT @blogsicilia: Sconti alle compagnie aeree a Palermo, l'aeroporto prova a riprendere il volo - - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Palermo, misure anti-crisi all'aeroporto: taglio del 20% alle tariffe per le compagnie - la nota dell… -