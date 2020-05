Accordo Cei-Governo sulle messe Bassetti | “Ringrazio il premier Conte”

(Di domenica 3 maggio 2020)raggiunto tra la Cei e il: “Grati alConte”. ROMA – E’ stato raggiunto l’tra la Cei e il. Il dpcm era stato contestato dai Vescovi italiani che avevano parlato di una “violazione della libertà di culto“. Immediata la rettifica di Palazzo Chigi con ilConte che ha intensificato i contatti con la Conferenza Episcopale Italiana per trovare un’intesa. Le linee guida dovrebbero essere state definite e nelle prossime settimane le celebrazioni sono pronte a riprendere. Da capire se dall’11 maggio all’aperto oppure si aspetterà il 19 (o il 25) per riaprire le Chiese ai fedeli per la funzione religiosa che sono chiuse ormai da diversi mesi. Il Cardinal: “Grazie alConte” L’è stato ...

fattoquotidiano : Coronavirus, accordo di massima tra Cei e governo: le messe potrebbero ricominciare entro la fine del mese di maggio - Adnkronos : C'è l'accordo sulle messe. Cei: 'Grati al governo' - AltreNews : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, accordo di massima tra Cei e governo: le messe potrebbero ricominciare entro la fine del mese di maggio h… - n_conformista : RT @cris_cersei: La CEI festeggia: 'C'è l'accordo sulle Messe!' In che consiste? 'Nelle prossime settimane, prima o poi, si potrà dire Mess… - mgmariella : RT @cris_cersei: La CEI festeggia: 'C'è l'accordo sulle Messe!' In che consiste? 'Nelle prossime settimane, prima o poi, si potrà dire Mess… -

ore 20.46 - Palazzo Chigi: "In Fase 2 vietate le visite ad amici" Gli amici "non rientrano tra gli stabili legami affettivi". Discorso, invece, diverso per i fidanzati rimasti separati a causa della q ...La pandemia e la società Cei: condivise linee di accordo per le Messe con popolo. Condividi. E' stato definito un Protocollo di massima per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il pop ...