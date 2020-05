5 storie che hanno segnato i 50 anni dei fumetti Marvel in Italia (Di sabato 2 maggio 2020) Aprile 1970. Nelle edicole Italiane fecero capolino degli albetti spillati di 48 pagine, alternate a colori e in bianco e nero. Al prezzo di 200 lire, attiravano i lettori con una copertina psichedelica e la promessa di un “Manifesto gigante!!!” in regalo. La testata si chiamava Collana super-eroi, ma il titolo era dedicato a L‘Uomo Ragno e in appendice vi era una storia di Doctor Strange, “il super mago“. Iniziò così la storia editoriale dei supereroi Marvel in Italia (se si esclude qualche breve storia pubblicata sparsamente in precedenza su riviste antologiche come Linus). Un’avventura che compie 50 anni e che, nonostante la partenza umile, avrebbe lasciato un segno indelebile nella cultura pop delle generazioni a venire. Dopo il successo iniziale, gli anni ’80 e la crisi dei comics portarono un calo delle vendite che ... Leggi su wired Primo maggio - le storie dei lavoratori “essenziali” che non si sono mai fermati. “All’ipermercato code da record - ma ora ci mettono in cassa”. “Smistiamo i vostri pacchi : un collega è morto - 40 sono contagiati”

Storie Italiane non va in onda oggi - perché?/ Eleonora Daniele cede posto a Conte

Coronavirus - le storie : dai precari agli autonomi senza requisiti per il bonus. Gli esclusi dagli aiuti che sperano nel nuovo decreto (Di sabato 2 maggio 2020) Aprile 1970. Nelle edicolene fecero capolino degli albetti spillati di 48 pagine, alternate a colori e in bianco e nero. Al prezzo di 200 lire, attiravano i lettori con una copertina psichedelica e la promessa di un “Manifesto gigante!!!” in regalo. La testata si chiamava Collana super-eroi, ma il titolo era dedicato a L‘Uomo Ragno e in appendice vi era una storia di Doctor Strange, “il super mago“. Iniziò così la storia editoriale dei supereroiin(se si esclude qualche breve storia pubblicata sparsamente in precedenza su riviste antologiche come Linus). Un’avventura che compie 50e che, nonostante la partenza umile, avrebbe lasciato un segno indelebile nella cultura pop delle generazioni a venire. Dopo il successo iniziale, gli’80 e la crisi dei comics portarono un calo delle vendite che ...

fattoquotidiano : Primo maggio, le storie dei lavoratori “essenziali” che non si sono mai fermati. “All’ipermercato code da record, m… - Radio3tweet : Per il lavoro che cambia, per i lavoratori a cui è dovuta la conoscenza, la tutela e tutta la nostra attenzione. In… - caritas_milano : Emergenza #COVID19?????? Storie di povertà a Milano La quarantena non ha colpito tutti allo stesso modo. Il rischio… - UomoPena : RT @JohannesBuckler: “Quando il sangue ebreo gocciola dal coltello, noi cantiamo e ridiamo” cantavano i nazisti”. Finché avrò fiato contin… - rivellandrea : RT @JohannesBuckler: “Quando il sangue ebreo gocciola dal coltello, noi cantiamo e ridiamo” cantavano i nazisti”. Finché avrò fiato contin… -

Ultime Notizie dalla rete : storie che Primo maggio, le storie dei lavoratori “essenziali” che non si sono mai fermati Il Fatto Quotidiano 5 storie che hanno segnato i 50 anni dei fumetti Marvel in Italia

Tante storie e saghe si potrebbero citare: dalla prima apparizione del nuovo gruppo composto da Tempesta, Wolverine, Colosso, Proudstar e Nightcrawler all'arrivo di Kitty, dagli esordi memorabili di ...

Primo Maggio, trasformiamo la crisi in opportunità di cambiamento

Il Primo Maggio 2020 si svolge senza manifestazioni nelle piazze perchè siamo ancora nell’emergenza Coronavirus ma, anzichè abbassare la guardia, dobbiamo cogliere l’occasione per costruire una nuova ...

Tante storie e saghe si potrebbero citare: dalla prima apparizione del nuovo gruppo composto da Tempesta, Wolverine, Colosso, Proudstar e Nightcrawler all'arrivo di Kitty, dagli esordi memorabili di ...Il Primo Maggio 2020 si svolge senza manifestazioni nelle piazze perchè siamo ancora nell’emergenza Coronavirus ma, anzichè abbassare la guardia, dobbiamo cogliere l’occasione per costruire una nuova ...