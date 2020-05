2 maggio 2016, il Leicester di Ranieri vince la Premier League (Di sabato 2 maggio 2020) Il Leicester compie l’impresa di vincere la Premier League nella stagione 2015/16. Il protagonista del miracolo è il tecnico italiano Claudio Ranieri. Il 2 maggio 2016, grazie al pareggio del Tottenham contro il Chelsea, il Leicester vince a sorpresa la Premier League. La proprietà thailandese Il club inglese, fino a allora, aveva avuto pochissima gloria. Nell’agosto del 2010, successivamente ad un accordo per la sponsorizzazione sulla casacca con la King Power Group, il patron Mandarić vende il club ad una cordata thailandese chiamata Asian Football Investments (AFI), guidata proprio dalla King Power Group di Vichai Raksriaksorn. Ritorno in Premier League, arriva Ranieri La stagione 2013/14 segna il ritorno del Leicester in massima serie. Nella stagione successiva, grazie a un energico finale con 7 vittorie in nove giornate, la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 2 maggio 2020) Ilcompie l’impresa dire lanella stagione 2015/16. Il protagonista del miracolo è il tecnico italiano Claudio. Il 2, grazie al pareggio del Tottenham contro il Chelsea, ila sorpresa la. La proprietà thailandese Il club inglese, fino a allora, aveva avuto pochissima gloria. Nell’agosto del 2010, successivamente ad un accordo per la sponsorizzazione sulla casacca con la King Power Group, il patron Mandarić vende il club ad una cordata thailandese chiamata Asian Football Investments (AFI), guidata proprio dalla King Power Group di Vichai Raksriaksorn. Ritorno in, arrivaLa stagione 2013/14 segna il ritorno delin massima serie. Nella stagione successiva, grazie a un energico finale con 7 vittorie in nove giornate, la ...

LauraPausini : Speciale ”AcCanto A Te”. Laura Pausini - 3 maggio in seconda serata su @RaiTre. Selezione di brani tratti da:… - news24_napoli : 2 maggio 2016, clamoroso in Inghilterra: il Leicester vince la Premier… - acciomortem : Mi sembra giusto che in una giornata di ricordi come il 2 maggio per i potterheads, voi leggeste la storia di qualc… - AntonioDonatoPa : @FrancoCappellet @marie_lefevbre Quali tutele del lavoro sono state tolte? E perché i 3 governi dal 8 Dicembre 2016… - natysettantuno : RT @sonny1sonia: @mengoniteam Foto scattata esattamente 4 anni fa: 1°maggio 2016 Unipol Arena di Bologna. Inutile dire come mi sento (insom… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio 2016 On this day - 1 maggio 2016: Milan-Frosinone 1-1, l'ultima rete e l'ultima presenza in rossonero di Menez Milan News Impostazioni dei sottotitoli

Regia di Mike Mitchell, Anand Tucker. Un Film con Elisa, Alessio Bernabei, Jason Schwartzman, Ximena Luna, Anna Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden, Justin Timberlake, Christine Baranski, Christop ...

Trolls in streaming

Il film d'animazione va in onda sabato 2 maggio in prima serata su Italia 1: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Play Trolls va in onda in prima serata su Italia 1 sabato 2 maggio dalle 21.20: ...

Regia di Mike Mitchell, Anand Tucker. Un Film con Elisa, Alessio Bernabei, Jason Schwartzman, Ximena Luna, Anna Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden, Justin Timberlake, Christine Baranski, Christop ...Il film d'animazione va in onda sabato 2 maggio in prima serata su Italia 1: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Play Trolls va in onda in prima serata su Italia 1 sabato 2 maggio dalle 21.20: ...