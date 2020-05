Zingaretti fa gli auguri "all'Italia che resiste" ma pubblica la foto di infermieri cinesi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Buon Primo Maggio all’che. Oggi più che mai vicini alle persone con l’impegno a creare lavoro. Per l’, per la rinascita, per costruire fiducia”. E’ l’o che ha fatto il segretario del Partito Democratico Nicolaai cittadini. Un messaggio di incoraggiamento, nobile quantomeno nelle intenzioni, un po’ meno nella sua esternazione. Perché nellagrafia postata a corredo dell’o non sono ripresi lavoratorini, bensì.Una gaffe a tutti gli effetti per. L’immagine infatti mostra tre operatori sanitari in servizio all’ospedale di Zouping, nella provincia orientale di Shandong, in Cina.