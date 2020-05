ZeroCalcare | episodio bah di Rebibbia Quarantine | con Endgame arriva l’ultima puntata

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 1 maggio 2020) Non è successo un cazzo, sottolinea sin da subitoin quella che dovrebbe essere l’ultimadi– serie a fumetti in cui è stata descritta la quarantena nel quartiere nord est di Roma noto anche per il carcere. Una serie che ci mancherà, forse, come – forse ipotizza il fumettista – gli mancherà la quarantena, un momento che ci ha regalato tante sensazioni tutte diverse, tra la speranza e l’alienazione. Venendo alla– tutto gira attorno alla conferenza stampa di Conte. Tutti volevano solo sapere quando uscire ed alla fine nulla è chiaro: chi sono i congiunti? Chi sono gli affetti fissi? E’ta poi la specifica che si potranno vedere anche i fidanzati sennò – ipotizza ZC – sarebbe stato boom di natalità da rapporti ...