Zaia definitivo contro Conte: in Veneto riapriamo tutto (Di venerdì 1 maggio 2020) Duro affondo del Governatore Veneto Luca Zaia il quale spiega che nella sua regione l’emergenza ha provocato la perdita di 50 mila posti di lavoro. Il Veneto contro Conte annuncia di poter riaprire tutto e che non ritirerà le ordinanze. “Non sono in contrasto con il Dcpm, e le battaglie legali non portano da nessuna parte” Le ordinanze introdotte dalla Regione Veneto “non sono in contrasto con il Dpcm ma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino“. Per il leghista “le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del Governo, abbia compreso le nostre volontà”. Zaia è definito contro Conte. “Per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ... Leggi su laprimapagina Zaia definitivo contro Conte : in Veneto riapriamo tutto

Zaia definitivo contro Conte : in Veneto riapriamo tutto

Zaia definitivo contro Conte : in Veneto riapriamo tutto (Di venerdì 1 maggio 2020) Duro affondo del GovernatoreLucail quale spiega che nella sua regione l’emergenza ha provocato la perdita di 50 mila posti di lavoro. Ilannuncia di poter riapriree che non ritirerà le ordinanze. “Non sono in contrasto con il Dcpm, e le battaglie legali non portano da nessuna parte” Le ordinanze introdotte dalla Regione“non sono in contrasto con il Dpcm ma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino“. Per il leghista “le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del Governo, abbia compreso le nostre volontà”.è definito. “Per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ...

zazoomblog : Zaia definitivo contro Conte: in Veneto riapriamo tutto - #definitivo #contro #Conte: #Veneto - zazoomnews : Zaia definitivo contro Conte: in Veneto riapriamo tutto - #definitivo #contro #Conte: #Veneto - zazoomnews : Zaia definitivo contro Conte: in Veneto riapriamo tutto - #definitivo #contro #Conte: #Veneto - zazoomblog : Zaia definitivo contro Conte: in Veneto riapriamo tutto - #definitivo #contro #Conte: #Veneto - zazoomblog : Zaia definitivo contro Conte: in Veneto riapriamo tutto - #definitivo #contro #Conte: #Veneto -