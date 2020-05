Wicky’s Wicuisine Seafood – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 maggio 2020) Wicky’sCorso Italia, 6 – 20122Tel. 02/89093781 Sito Internet: www..it Tipologia: fusion / giapponese Prezzi: antipasti 12/20€, sushi 20/30€, il pesce e la carne 22/30€, dolci 10/12€ Giorno di chiusura: Lunedì e Sabato a pranzo; Domenica tutto il giorno OFFERTACingalese di nascita, Priyan Wicky ha appreso l’arte del sushi direttamente in Giappone dove ha lavorato per moltissimi anni, ma il suo ristorante milanese non può definirsi solo di cucina giapponese. La sua proposta è un mix sapiente di ingredienti e tecniche di cottura apprese in giro per il mondo che danno vita a piatti eccellenti e di grande equilibrio. A pranzo, oltre alla carta, è sempre possibile fruire di formule a prezzo fisso – il bento box a 30 euro, il bento box di pesce a 36 euro e il business lunch a 40 euro ...