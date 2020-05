Vivi e lascia vivere | Laura e Toni cedono alla passione | anticipazioni trama terza puntata

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 1 maggio 2020) Terzo appuntamento in tv con, la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci che interpretaRuggero, una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle il conto, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo. Lava in onda giovedì 7 maggio alle 21.25. Nel cast anche Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci, che interpretaRuggero da ragazzina., le immagini della fiction Rai con Elena Sofia Ricci di, complici nel lavoro, si ...