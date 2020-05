Viva l'Italia del buon senso (Di venerdì 1 maggio 2020) Dove sta il buon senso che ha paura del senso comune e si nasconde, come da Alessandro Manzoni? Questo è il nostro problema oggi. Il governo che c’è, e per fortuna che non ce n’è un altro, fa quel che può, con risultati modesti ma solidi, con atteggiamenti minimalisti, dettaglisti, un andreottismo i Leggi su ilfoglio Coronavirus : Zingaretti - Italia Viva? ‘governo ha maggioranza - serve concordia’

Le proposte di Italia Viva per il piano “Milano 2020”

Matteo Renzi avverte Conte : «Se scegli il populismo Italia viva non sarà al tuo fianco» – Il video

Presidente, se lei sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viva. Se sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viva. Se le sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viva.

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una informativa prima alla Camera e poi al Senato sull'emergenza Coronavirus e le misure adottate dal governo. "Sono giorni in cui è vivace il dibattito, anche crit ...

ore 22.56 - Santelli: "Non ritiro l'ordinanza" La Presidente della Calabria è pronta ad andare al muro contro muro con il Ministro Boccia. La Santelli, infatti, è convinta di aver solo giocato d'antic ...

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una informativa prima alla Camera e poi al Senato sull'emergenza Coronavirus e le misure adottate dal governo. "Sono giorni in cui è vivace il dibattito, anche crit ...ore 22.56 - Santelli: "Non ritiro l'ordinanza" La Presidente della Calabria è pronta ad andare al muro contro muro con il Ministro Boccia. La Santelli, infatti, è convinta di aver solo giocato d'antic ...