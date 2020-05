(Di venerdì 1 maggio 2020) Rispetto assoluto per Diego Armando. Lele, in una diretta su Instagram con Bobo Vieri, ha ricordato del secondo scudetto del Napoli,ndo estasiato del 10 azzurro.

tuttonapoli : VIDEO - Adani parla di Maradona: si 'sciacqua' la bocca prima solo di fare il nome di Diego - infoitcultura : VIDEO - Strepitoso Adani, si lava i denti prima di parlare di Maradona! Vieri: 'Ho i brividi' - SilviaPrato1 : RT @EdoardoMecca1: Diretta instagram tra Antonio Conte e Lele Adani. **PARODIA DEEPFAKE** ??Guarda il video completo: - Titty66Santa : RT @EdoardoMecca1: Diretta instagram tra Antonio Conte e Lele Adani. **PARODIA DEEPFAKE** ??Guarda il video completo: - LorenzoPuliga : RT @EdoardoMecca1: Diretta instagram tra Antonio Conte e Lele Adani. **PARODIA DEEPFAKE** ??Guarda il video completo: -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Adani

Tutto Napoli

Rispetto assoluto per Diego Armando Maradona. Lele Adani, in una diretta su Instagram con Bobo Vieri, ha ricordato del secondo scudetto del Napoli, parlando estasiato del 10 azzurro. Adani, elencando ...Ormai le dirette Instagram nelle settimane di Coronavirus non fanno più notizia: è diventato un esercizio comune e sarebbe oltremodo complicato, una volta passato il periodo di novità, tenere traccia ...