Vice-Handanovic, tre opzioni per l'Inter: il club nerazzurro valuta un ritorno per due motivi (Di venerdì 1 maggio 2020) L'Inter studia il futuro tra i pali. Capitan Samir Handanovic resterà a Milano e prolungherà presto il suo contratto, ma dalle parti di Viale della Liberazione iniziano a studiare il Vice dello sloveno e il possibile erede delle annate che seguiranno. Internazionale v Genoa - Italian Serie A L'ultima idea low cost porta a Ionut Radu. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nei mesi scorsi erano partiti i primi sondaggi con Udinese e Atalanta per Juan Musso e Periluigi Gollini, entrambi giovani ma... Leggi su 90min Sepe - non solo Napoli : ci pensa anche l'Inter come vice-Handanovic

Sepe all'Inter?/ Calciomercato - anche il portiere del Parma possibile vice-Handanovic

Calciomercato Inter : Musso o Sepe per il ruolo di vice-Handanovic (Di venerdì 1 maggio 2020) L'studia il futuro tra i pali. Capitan Samirresterà a Milano e prolungherà presto il suo contratto, ma dalle parti di Viale della Liberazione iniziano a studiare ildello sloveno e il possibile erede delle annate che seguiranno.nazionale v Genoa - Italian Serie A L'ultima idea low cost porta a Ionut Radu. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nei mesi scorsi erano partiti i primi sondaggi con Udinese e Atalanta per Juan Musso e Periluigi Gollini, entrambi giovani ma...

scenda78 : Forse becco anche questa ????? Radu, sorpasso a Musso e Gollini. È lui il preferito dell'Inter come vice Handanovic - infoitsport : Radu, sorpasso a Musso e Gollini. È lui il preferito dell’Inter come vice Handanovic - infoitsport : Inter, sciolti i dubbi sul vice Handanovic - infoitsport : Inter, come vice Handanovic resta calda la pista che porta a Sepe: tutto dipenderà da… - infoitsport : Inter, Radu come vice-Handanovic o di nuovo via: le strade nerazzurre per il dodicesimo -