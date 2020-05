Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 1 MAGGIOORE 16.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS,NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMENICA 3 MAGGIO E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LA CIRCONE SULLA METRO C E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE A SEGUITO DI INTERRUZIONE PER GUASTO TECNICO TRA TORRENOVA E GROTTE CELONI. SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, NELLE GIORNATE DI DOMANI E DOMENICA 3 MAGGIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO PREVISTA INTERRUZIONE DELLA TRATTA ...