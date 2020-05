Verso l’apertura di asili e nidi in estate | ma il mondo della scuola è scettico

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ieri il Premier Conte ha parlato a Camera e Senato ed ha accennato alla possibilità di riaprire scuole per l’infanzia eper andare in soccorso dei genitori che dal 4 maggio riprenderanno a lavorare. Accadrebbe già in. Molti nodi sono già sciolti e i dettagli cominciano a prendere forma. Si può cominciare dal mese di giugno e proseguire anche a luglio, come riporta il CorriereSera. Saranno aperti per i bambini fino a sei anni e con gruppi minimi, per cui si sta valutando di utilizzare i cortili esteri e anche i doppi turni tra mattina e pomeriggio. I bambini non useranno le mascherine ma gli educatori sì, come prevede la normativa per la fase 2. Non si potranno portare giocattoli da casa e si starà il più possibile, se non sempre, all’aperto. Ma il, scrive il ...