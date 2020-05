Verissimo scarica Pamela Prati | “Non abbiamo bisogno di lei”

Leggi su viagginews

(Di venerdì 1 maggio 2020) Non ci sarà nessuna intervista,hato pubblicamentecon un post su Instagram. Nel maggio del 2019, quando ancora la pandemia era solamente un incubo lontano per cospirazionisti e paranoidi, in Italia teneva banco il finto matrimonio dicon l’inesistente Mark Caltagirone. La soubrette, alla fine di una lunga serie … L'articolo: “Nondi lei” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com