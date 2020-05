Verissimo replica a Pamela Prati: “Basta lo diciamo noi” e salta l’intervista in tv (Di venerdì 1 maggio 2020) Verissimo e Silvia Toffanin: niente più replica dell’intervista a Pamela Prati sabato 2 maggio 2020 Verissimo ha ufficialmente replicato allo sfogo di Pamela Prati. E la redazione capitanata da Silvia Toffanin ha usato toni piuttosto duri, che stanno già facendo discutere. Risultato? Niente più replica dell’intervista alla soubrette nella puntata in onda su Canale 5 … L'articolo Verissimo replica a Pamela Prati: “Basta lo diciamo noi” e salta l’intervista in tv proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Pamela Prati replica alla scelta di Verissimo : ecco cosa succede

Pamela Prati contro Verissimo che ripropone in replica il Prati-Gate : “Basta lucrare su me - mi avete danneggiata!”

VERISSIMO/ Gianni Morandi nelle storie del 28 marzo : "emozionatevi..." (Replica) (Di venerdì 1 maggio 2020)e Silvia Toffanin: niente piùdell’intervista asabato 2 maggio 2020ha ufficialmenteto allo sfogo di. E la redazione capitanata da Silvia Toffanin ha usato toni piuttosto duri, che stanno già facendo discutere. Risultato? Niente piùdell’intervista alla soubrette nella puntata in onda su Canale 5 … L'articolo: “Basta lonoi” el’intervista in tv proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Pamela Prati contro Verissimo che ripropone in replica il Prati-Gate: “Basta lucrare su me, mi avete danneggiata!” - uhhuhherfanspag : RT @BITCHYFit: Pamela Prati contro Verissimo che ripropone in replica il Prati-Gate: “Basta lucrare su me, mi avete danneggiata!” https://t… - Ileniasa25 : RT @BITCHYFit: Pamela Prati contro Verissimo che ripropone in replica il Prati-Gate: “Basta lucrare su me, mi avete danneggiata!” https://t… - defenclesshabit : RT @GiusCandela: IL PRATIGATE NON MUORE MAI: MEDIASET FESTEGGIA A MODO SUO L'ANNIVERSARIO DELLA BUFALA SCOPERCHIATA DA DAGOSPIA. SABATO VER… - LuciaFerraroEM : RT @GiusCandela: IL PRATIGATE NON MUORE MAI: MEDIASET FESTEGGIA A MODO SUO L'ANNIVERSARIO DELLA BUFALA SCOPERCHIATA DA DAGOSPIA. SABATO VER… -