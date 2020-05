Venerdi 1 Maggio sui canali Sky Cinema HD (Di venerdì 1 maggio 2020) Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 Aprile al 29 Maggio Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che... Leggi su digital-news NCIS - The Rookie e Blue Bloods gli episodi di venerdì 1 maggio su Rai 2

Charlotte Gray - venerdì 1 maggio su IRIS il film con Cate Blanchett

The Twilight Saga – Breaking Dawn Parte 1 - in onda venerdì 1 maggio su Italia 1 (Di venerdì 1 maggio 2020) Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 Aprile al 29Sky accenderà due nuoviSky#IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che...

RaiTre : 'La musica accompagna i momenti importanti della nostra vita, ed oggi più che mai continuerà a farlo.'… - iltirreno : Da venerdì primo maggio in #Toscana si potrà uscire con figli minori e familiari partendo da casa. Ma niente gite - quattroruote : #Quattroruote di maggio è già disponibile in Digital Edition e vi aspetta in edicola a partire da venerdì 1 -->… - sofiaiselag : @donatoelisa1 Buongiorno Luigi, ti auguro un buon venerdì, buon inizio a maggio.?????????? - LucaFranzo6 : Buongiorno mondo..buongiorno danielina brafa..!! Dolce amore mio buon 1 maggio a te e a tutte le tue amiche..!! Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdi Maggio Venerdì 1° maggio Spettakolo.it PRIMO MAGGIO IN PROVINCIA DI TERAMO PENSANDO AL LAVORO IN SICUREZZA, IL MESSAGGIO DEI SINDACATI

La festa del 1° Maggio quest’anno arriva dentro un’emergenza impensabile che ha impedito di svolgere le tante manifestazioni all’aperto che come da tradizione CGIL CISL e UIL hanno tenuto in tutti gli ...

Venerdi 1 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in ...

La festa del 1° Maggio quest’anno arriva dentro un’emergenza impensabile che ha impedito di svolgere le tante manifestazioni all’aperto che come da tradizione CGIL CISL e UIL hanno tenuto in tutti gli ...Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in ...