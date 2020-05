Vaccino Coronavirus, Moderna pronta alla produzione da luglio (Di venerdì 1 maggio 2020) Moderna pronta alla produzione del Vaccino contro il Coronavirus già da luglio: la società biotecnologica ha annunciato una partnership con Lonza. Moderna spera di iniziare a produrre il suo Vaccino contro il Coronavirus non ancora approvato “già a luglio”, ha dichiarato il CEO Stephane Bancel alla tv CNBC. La società biotecnologica ha annunciato una settimana … L'articolo Vaccino Coronavirus, Moderna pronta alla produzione da luglio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Vaccino Coronavirus - in arrivo 100 milioni di dosi a dicembre. Positivi i primi test di Oxford

