Uscite Sky e Now Tv Maggio 2020 | C’era una volta a Hollywood | Figli | mentre salutano

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 1 maggio 2020)Sky e Now TvSerie tv e Film in streaming su Now Tv. Ecco i Film in prima tvSky e Now Tv– Nuovo mese su Sky e in streaming su Now Tv con molti titoli che tornano nella speranza di riprendere con i doppiaggi (in molti casi non doppiate come riportato qui), alcune serie strategicamente tenute pere tanti film interessanti. Tra le serie tv si segnalano gli episodi conclusivi di Modern Family e Le Regole del Delitto Perfetto – How To Get Away With Murder pronti a salutare il pubblico, ma anche il ritorno in una nuova veste di The L Word Generation Q. Nuovi episodi anche per 911 che trasloca da Fox Life a Fox. Sul fronte cinematografico il mese si apre con Quentin Tarantino e la coppia Brad Pitt/Leonardo Di Caprio con C’era una– Once Upon a Time in. Il 7 appuntamento con il premio Oscar come ...