Uomini e Donne oggi | Giovanna Abate delusa ancora da Sammy | l’amaro sfogo

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 1 maggio 2020)Hassan di: “Grazie per avermi confermatouna volta l’idea che avevo di te” Anche nell’ultima puntata didella settimana c’è stato un nuovo confronto traHassan. Quest’ultimo, collegato via skype, ha cercato di riconquistare la giovane tronista di Maria De Filippi, senza successo. Difattiha continuato a puntare il dito contro il corteggiatore, asserendo di averetroppi dubbi sul suo conto. E ovviamente è scoppiato un nuovo caostra loro. Per tale ragione, visibilmentedal fatto che il ragazzo continui a non dimostrare i suoi sentimenti, ha deciso di chiudere una volta per tutte, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Grazie per avermi confermatouna volta ...