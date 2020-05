Una Vita, anticipazioni spagnole: berbero misterioso chiede la mano di Casilda (Di venerdì 1 maggio 2020) Eccoci a nuove anticipazioni spagnole di “Una Vita” (Acacias 38). Nel video che postiamo sotto a questo articolo, vediamo una scena singolare: un berbero arriverà a casa di Liberto e Rosina per chiedere la mano della loro domestica Casilda. Il filmato si apre con i padroni di casa che parlano di far visita a Felipe, poi qualcuno suona alla porta. Rosina ordina a Casilda di andare ad aprire, ma la cameriera non arriva; così, con un po’ d’impazienza, ci va Rosina stessa. Sgrana gli occhi, trovandosi davanti il giovane berbero, che conosce già il suo nome e quello di suo marito. Spiega che sta cercando Casilda. Liberto risponde che non l’hanno trovata a casa e chiede allo sconosciuto perché la cerchi. Il ragazzo risponde che forse è meglio che lei non ci sia, così possono parlare da soli, e chiede se può ... Leggi su pianetadonne.blog Anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 maggio : Lucia chiede perdono a Telmo

UNA VITA continua anche di domenica - anticipazioni 3 e 4 maggio

