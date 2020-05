Una malattia terribile Bertolaso | tesimonianza-choc | la lotta contro il coronavirus

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Un lungo, drammatico, racconto quello consegnato da Guidoa Omnibus, il programma de La7. Chiamato come super-consulente da Lombardia e Marche, come noto, ha contratto il. E non in una forma lieve: l'ex capo della protezione civile ha dovutore, e duramente. Lo rivela in collegamento con La7, dove offre la sua testimonianza diretta: "Questa, l'esperienza con l'ossigeno ti segna come avere un casco per immersioni per 24 ore al giorno", sottolinea. Dunque,ricorda come "sono necessari ospedali come questo che stiamo costruendo nelle Marche", dove si trova ora, dopo essersi faticosamente ristabilito. E chissà che Marco Travaglio, dopo aver sentito queste parole, avrà voglia di scusarsi conper le irricevibile offese che gli aveva rivolto nei giorni della