Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 19 | 10

(Di venerdì 1 maggio 2020)dailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione questo lunedì primo Maggiolina studio Giuliano Ferrigno con il prossimo decreto raddoppiano le risorse stanziate dal governo per i cittadini colpiti dall’emergenza sanitaria con oltre 20 miliardi l’annuncio la ministra catalfo spiegando che verrà pagata la cassa integrazione per ulteriori nove settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi non c’è motivo di mandare via Lavoratori in cassa integrazione dice uno strumento inedito servirà per bonus Tra 400 e €100 accolte badanti il presidente della Camera fico attacca alle regioni allargamento Lo deve decidere lo Stato Centrale il giorno del primo maggio a piazze vuote i leader sindacali rilanciano la richiesta di una ripresa del lavoro ma in sicurezza Francesco sottolinea nessuno manca il lavoro e ci sia una ...