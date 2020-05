(Di venerdì 1 maggio 2020) Numeri incoraggianti anche quest'oggi sui positivi inrispetto ai tamponi. Sono 15 iodierni su 3652 test effettuati per unadello 0,4 che è tra le più basse dell'ultimo periodo.

tuttonapoli : UFFICIALE - Campania, il bollettino: 15 nuovi contagi con percentuale bassissima sui tamponi - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: E io te credo (Live) di NINO D'ANGELO Canale Ufficiale - Nino D'Angelo feat Enzo… - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE – De Luca: “12 mila mascherine destinate ai lavoratori del trasporto pubblico della Campania” - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Chi Ce Sta (Video Ufficiale 2020) di MG PRODUCTION di Giorgio Mascitelli - Paola… - nico_bastone : UFFICIALE - Il #Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno il 4 maggio. Lo ha confermato il presidente del… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Campania

Tutto Napoli

Numeri incoraggianti anche quest'oggi sui positivi in Campania rispetto ai tamponi. Sono 15 i contagi odierni su 3652 test effettuati per una percentuale dello 0,4 che è tra le più basse dell'ultimo p ...Mascherine per i trasporti pubblici locali. L'annuncio sui social arriva dal governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Oggi ho incontrato una delegazione dei rappresentanti delle aziende di traspo ...