Trump | la Cina vuole far vincere Biden

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Il governo cinese farà di tutto per farJoealle prossime elezioni presidenziali di novembre”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald, intervistato dalla Reuters, storica agenzia di stampa britannica. Nel corso dell’intervistaha parlato molto duramente della. Ha incolpato Pechino per la gestione della pandemia, che solo negli Stati Uniti ha ucciso più di 60.000 persone e spinto l’economia in una profonda recessione, rendendo in questo modo molto difficile la rielezione del presidente. Secondo, spesso accusato di aver preso tardivamente le misure adeguate per contrastare la diffusione del virus, laha nascosto informazioni fondamentali che potevano evitare la pandemia globale. “Ci sono molte cose che posso fare – ha detto il tycoon alludendo a possibili misure contro la...

"Ho le prove che il coronavirus sia stato originato nel laboratorio di Wuhan". Cosi' Donald Trump in conferenza stampa, in cui ha annunciato che potrebbe pensare di aumentare le tariffe contro la Cina ...New York, 01 mag 11:34 - (Agenzia Nova) - Non vi è alcuna prova che suggerisce che il coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan, in Cina. Così il primo ministro australiano, Scott Mor ...