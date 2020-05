Trentino, il gufo reale torna a volare dopo un mese: era stato investito. L’emozionante momento in cui viene liberato, le immagini (Di venerdì 1 maggio 2020) dopo un mese di “malattia” un gufo reale è tornato a volare. L’esemplare è stato trovato a marzo ferito lungo la strada dopo essere stato investito. In gravi condizioni per 10 giorni, incapace di alimentarsi e anche solo di reggersi sulle zampe, come ha spiegato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, pubblicando il video sui suoi social, il gufo grazie ai volontari della Lipu e al Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, in Trentino, ha spiccato il volo. Nelle immagini l’emozionante momento in cui viene liberato. L'articolo Trentino, il gufo reale torna a volare dopo un mese: era stato investito. L’emozionante momento in cui viene liberato, le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 maggio 2020)undi “malattia” unto a. L’esemplare ètrovato a marzo ferito lungo la stradaessere. In gravi condizioni per 10 giorni, incapace di alimentarsi e anche solo di reggersi sulle zampe, come ha spiegato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, pubblicando il video sui suoi social, ilgrazie ai volontari della Lipu e al Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, in, ha spiccato il volo. Nelle immagini l’emozionante momento in cui viene liberato. L'articolo, ilun: era. L’emozionante momento in cui viene liberato, le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Gufo reale torna a volare

Dopo un mese di cure, Lipu di Trento e stazione forestale di Pinzolo hanno liberato nel Parco Naturale Adamello Brenta un magnifico esemplare maschio di Gufo reale (Strembo, 29 Apr 20) C'è voluto un m ...

