Torino | il ds Vagnati può portare il nuovo allenatore NOME e DETTAGLI

(Di venerdì 1 maggio 2020) Si attendono novità sulla ripresa del campionato di Serie A. Il, ovviamente spera nella sospensione definitiva, la squadra sembrava in caduta libera dopo il cambio di, ma con la cristallizzazione della classifica sarebbe comunque salva. La dirigenza si sta muovendo per programmare il futuro, il presidente Cairo sembrava indirizzato verso la conferma di Moreno Longo, ma adesso le cose sembrano essere cambiate. L’accordo con il direttore sportivoha spiazzato tutti. Sarà l’ex Spal l’addetto alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Ed in panchina? Potrebbe essere Leonardo Semplici ildel. Il ds conosce le qualità del tecnico, con la Spal, infatti, nonostante l’esonero a stagione in corso il percorso è stato più che positivo. Le prime manovre in casa granata ...

TORINO - Tale la propulsione al cambiamento in animo a Cairo da investire anche chi, nel prossimo mercato, avrà il ruolo di sottoporre al presidente affari e condurre trattative. Non solo, come da com ...Risolto il contratto con Davide Vagnati, in predicato di accasarsi al Torino, in casa Spal è partita la caccia al successore. Come riporta telestense.it, c’è chi parla di Stefano Marchetti, del quale ...