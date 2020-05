Tina Cipollari insonnia e incubi, ha passato settimane terribili a casa con i figli (Foto) (Di venerdì 1 maggio 2020) Per tutti le prime due settimane della quarantena sono state difficili da superare e Tina Cipollari confida di essere stata molto male (Foto). Alla rivista Nuovo l’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato di incubi arrivati quando ha iniziato a dormire, perché per i primi tempi ha anche sofferto di insonnia. All’inizio della pandemia la paura l’ha travolta. Mamma di tre figli adolescenti a cui dare sicurezza e risposte, il compagno troppo distante e tanti progetti da rimandare a una data inesistente. Tina Cipollari tira fuori tutto adesso, immaginiamo che raccontarlo prima fosse difficile per tanti motivi. Era spaventata e disorientata, la difficoltà a prendere sonno ha complicato tutto. Adesso si è invece abituata a questa situazione, un po’ come tutti, anche se è stanca di non avere la libertà di uscire e di incontrare le ... Leggi su ultimenotizieflash Uomini e donne - Tina Cipollari : che incubo!

Tina Cipollari dura su Gemma Galgani : “Centinaia di uomini…”

Uomini e Donne | Tina Cipollari quarantena : “Non riuscivo a dormire” (Di venerdì 1 maggio 2020) Per tutti le prime duedella quarantena sono state difficili da superare econfida di essere stata molto male (). Alla rivista Nuovo l’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato diarrivati quando ha iniziato a dormire, perché per i primi tempi ha anche sofferto di. All’inizio della pandemia la paura l’ha travolta. Mamma di treadolescenti a cui dare sicurezza e risposte, il compagno troppo distante e tanti progetti da rimandare a una data inesistente.tira fuori tutto adesso, immaginiamo che raccontarlo prima fosse difficile per tanti motivi. Era spaventata e disorientata, la difficoltà a prendere sonno ha complicato tutto. Adesso si è invece abituata a questa situazione, un po’ come tutti, anche se è stanca di non avere la libertà di uscire e di incontrare le ...

pensieronews : Uomini e donne: Tina Cipollari a Gemma “tu non vuoi sognare tu vuoi fare altro, tu sei una grande …….” Leggi l'art… - Giuda73104946 : @uominiedonne Tina cipollari ma tu sei come la gemma se è cosi stai perdenti colpi - addvictedx : ma voi vi immaginate una stagione a parte di @PechinoExpress con dentro Enzo e Caro, Tommaso Zorzi e Paola Caruso,… - saudadearya : tina cipollari che sponsorizza fitvia mi spezza - kierankingsun : Posso essere la Tina Cipollari della situazione che si indigna ogni due per tre e ti dice “NO MARIA IO ESCO” ? -