Timbersports | che cos’è la disciplina dei taglialegna I risultati delle ultime Stihl

(Di venerdì 1 maggio 2020) Cosa si intende per? Si tratta dellasportiva praticata dai, che gareggiano tra di loro nell’abbattere un albero il più velocemente possibile attraverso l’uso di asce o seghe. Secondo la leggenda, questo sport affonda le radici nel XIX secolo, per l’esattezza nel 1870, quando due boscaioli di Ulverstone (Tasmania) si sfidarono per vedere chi sarebbe stato il più rapido. Vent’anni dopo venne fondata la prima Associazione australiana dei, mentre il primo campionato del mondo del taglio del legno ebbe luogo a Latrobe (Tasmania) nel 1891. Da lì in avanti lariscosse grande successo anche in altre zone del mondo, principalmente in Canada e negli Stati Uniti. Nel 1985 nacquero leSeries, la competizione ufficiale per. Sono sei le specialità che vengono ...