Stasera_in_TV : RAI 2: (22:10) The Rookie - Stagione 2 Episodio 3 - La scommessa (Telefilm) #StaseraInTV 01/05/2020 #SecondaSerata @RaiDue - RizzoliStefano : Spiacente, stasera alle 22.10 c'è la puntata della seconda serie di The Rookie. E poi la prima parte di… - Lia15Giu : Qualcuno che segue The Rookie? Vi prego non ditemi che sono l'unica... #TheRookie - castle_all : RT @elena_cavallini: #TheRookie #NathanFillion #WhiteWhaleFans#Rai2 #RenewTheRookie pronti? Questa sera 22,10, su Rai due, una nuova puntat… - Kranich65 : RT @elena_cavallini: #TheRookie #NathanFillion #WhiteWhaleFans#Rai2 #RenewTheRookie pronti? Questa sera 22,10, su Rai due, una nuova puntat… -

Ultime Notizie dalla rete : THE ROOKIE The Rookie 2 e Blue Bloods 9 con la reunion di Castle, trame episodi 1° e 8 maggio OptiMagazine THE ROOKIE 2/ Anticipazioni 1 maggio: Nolan fra due fuochi, Grace o la Russo?

Nella seconda serata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta su Rai 2. Sarà il terzo, dal titolo “La scommessa“. Prima di scoprire le antic ...

The Rookie, anticipazioni 1 maggio: trama terza puntata in onda su Rai 2

The Rookie, anticipazioni del 1 maggio: scopriamo insieme la trama della terza puntata in onda stasera dalle 22:10 circa su Rai 2 The Rookie, anticipazioni 1 maggio: trama terza puntata in onda su Rai ...

Nella seconda serata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta su Rai 2. Sarà il terzo, dal titolo “La scommessa“. Prima di scoprire le antic ...The Rookie, anticipazioni del 1 maggio: scopriamo insieme la trama della terza puntata in onda stasera dalle 22:10 circa su Rai 2 The Rookie, anticipazioni 1 maggio: trama terza puntata in onda su Rai ...