Terremoto oggi in Italia 1 maggio 2020: scossa in provincia di Reggio Emilia | Tempo reale (Di venerdì 1 maggio 2020) Terremoto oggi 1 maggio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, venerdì 1 maggio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 6,03 – scossa vicino Reggio Emilia Un Terremoto di magnitudo 1.8 è stato registrato a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, a una profondità di 7 chilometri. TUTTE LE SCOSSE Le scosse di ieri, 30 aprile Tra le scosse registrate ieri, giovedì 30 aprile, dall’Istituto nazionale di geofisica e ... Leggi su tpi Terremoto oggi Macerata M 2.0/ Ingv ultime scosse - trema anche la zona di Siracusa

