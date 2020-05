Terremoto in Toscana: scossa avvertita dalla popolazione nell’aretino [DATI] (Di venerdì 1 maggio 2020) Un Terremoto di magnitudo ML 2.7 è stato registrato nella zona a circa 3 km NW da Chitignano (AR). Ecco i DATI del rilevamento effettuato dall’INGV: 01-05-2020 18:28:11 (UTC) 18 minuti, 28 secondi fa 01-05-2020 20:28:11 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.68, 11.87 ad una profondità di 7 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Terremoto in Toscana: scossa avvertita dalla popolazione nell’aretino DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Terremoto oggi Siena M 2.1/ Ingv ultime scosse : lieve sisma nella regione Toscana

