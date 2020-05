Summertime la trama completa del quinto episodio dal titolo Senza te (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ arrivato il momento che molti ragazzi aspettano: la festa dei 18 anni. Ma per Summer questo traguardo speciale ha il sapore dolce amaro. Come lo festeggerà? Lo scopriamo nel quinto episodio di Summertime dal titolo Senza te. Dal 29 aprile 2020 su Netflix è stata lanciata la serie italiana che racconta un’estate d’amore a Cesenatico. Un’estate di nuovi incontri, di amicizie, di esperienze, di cose belle da fare ma anche di responsabilità, di scelte da prendere…E il quinto episodio di Summertime ci porta indietro ne tempo con un ricordo della piccola Summer…Lei è davvero molto legata a suo padre ma non può perdonargli tutte le assenze, le volte in cui non c’è stato, il dolore che provoca a sua madre… E poi ci sono le delusioni amorose…Ale e la sua ex… Summertime LA trama ... Leggi su ultimenotizieflash Summertime la trama completa del quarto episodio dal titolo Un po’ di pace

