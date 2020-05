Storie Italiane, Fiorella Mannoia triste annuncio: “Sono state uccise…” (Di venerdì 1 maggio 2020) Storie Italiane, Fiorella Mannoia fa un triste annuncio: “Sono state uccise…” Questa mattina Fiorella Mannoia, in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha trattato un argomento molto delicato che sta interessando noi donne soprattutto in questo periodo di emergenza. Sappiamo che la cantante è da sempre impegnata nella lotta contro il femminicidio e che ha già promosso numerose iniziative per prestare aiuto e soccorso a tutte le donne in difficoltà. La Mannoia, dopo aver ricordato quali sono i numeri da dover contattare in caso di violenze da parte di uomini, ha fatto il triste annuncio. Una cosa che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. La donna ha parlato di un’emergenza nell’emergenza: “Solo in questo periodo sono state uccise ben 8 donne” le parole che ha pronunciato. Eleonora Daniele e Fiorella ... Leggi su lanostratv Eleonora Daniele - è ufficiale - dopo il parto tornerà a Storie Italiane

