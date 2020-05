Storia di Totò | il bulldog cieco e abbandonato che forse ritroverà la vista | ma che ha

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 maggio 2020) Fa commuovere ladi Toto,non solo, ma lasciato legato a un palo in modo che non potesse tornare indietro a cercare quelli che considerava i suoi “amici umani”, la sua famiglia. “Era legato con un guinzaglio – sicuramente troppo corto – ad una staccionata di un casalein Vicolo del Forte Bravetta”. A ritrovarlo Emiliano Crapio, portiere in una casa di riposo, che si trovava a passare di là mercoledì mattina verso le 9 a passeggio con il suo beagle Freddie. Un contadino che si occupa di un terreno adiacente gli aveva già portato all’alba una cuccia e gli aveva fatto un paio di carezze per rassicurarlo. “L’ho trovato a testa bassa, avvilito, malconcio, malnutrito. Mi sono accorto subito che non ci vedeva e aveva gli occhi molto arrossati – racconta ...