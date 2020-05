"Stop ai licenziamenti per altri tre mesi". L'annuncio della ministra Catalfo (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel prossimo decreto “allungheremo lacassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo Stop ai licenziamenti per altri tre mesi: non c’è motivo di mandare via lavoratori in cig”. Lo afferma la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una intervista su Repubblica.it. Il divieto di licenziamento era stato previsto dal decreto Cura Italia fino a metà maggio.Il Reddito di emergenza sarà “un reddito temporaneo per due o tre mesi” e “immaginiamo una platea di 1 milione di famiglie e una spesa tra 1,2 e 1,8 miliardi. L’assegno varia da 400 euro per un single a 800 euro per una famiglia”. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una intervista su Repubblica.it. Sarà possibile integrare Rem e Reddito di cittadinanza: per i “lavoratori poveri, compresi gli autonomi -spiega- sarà possibile sommare ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Catalfo : stop licenziamenti per altri tre mesi e proroga cassa integrazione

Multiservizi - spaccatura M5S : cade numero su stop licenziamenti

Il decreto Aprile slitta a maggio : dal bonus 800 euro allo stop ai licenziamenti ecco tutti i provvedimenti (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel prossimo decreto “allungheremo lacassa integrazione per ulteriori 9 settimane e loaipertre: non c’è motivo di mandare via lavoratori in cig”. Lo afferma ladel Lavoro, Nunzia, in una intervista su Repubblica.it. Il divieto di licenziamento era stato previsto dal decreto Cura Italia fino a metà maggio.Il Reddito di emergenza sarà “un reddito temporaneo per due o tre” e “immaginiamo una platea di 1 milione di famiglie e una spesa tra 1,2 e 1,8 miliardi. L’assegno varia da 400 euro per un single a 800 euro per una famiglia”. Così ladel Lavoro, Nunzia, in una intervista su Repubblica.it. Sarà possibile integrare Rem e Reddito di cittadinanza: per i “lavoratori poveri, compresi gli autonomi -spiega- sarà possibile sommare ...

HuffPostItalia : 'Stop ai licenziamenti per altri tre mesi'. L'annuncio della ministra Catalfo - AnarcoNingia : Leggo ‘stop a licenziamenti x altri 3 mesi’ e penso be’, visto che nn possono licenziare, prima useranno i temporar… - Notiziedi_it : Coronavirus, Catalfo: stop licenziamenti per altri tre mesi, bonus colf e badanti fino a 600 euro - annapaolasanna : RT @HuffPostItalia: 'Stop ai licenziamenti per altri tre mesi'. L'annuncio della ministra Catalfo - nuovaradio1485 : Nel prossimo decreto “allungheremo la cassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo stop ai #licenziamenti per… -