Start at Best, innovazione sul lavoro: sovvenzioni fino a 7.500 euro a progetto (Di venerdì 1 maggio 2020) Start at Best è un progetto finanziato da Horizon 2020 che si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’innovazione sul posto di lavoro. In particolare, Start at Best ritiene l’innovazione nel posto di lavoro una leva per aumentare la competitività delle imprese. Nell’ambito delle sue attività, il progetto ha pubblicato un bando dedicato a PMI e singoli imprenditori che vogliano sperimentare innovazioni nel loro posto di lavoro. Il bando, gestito in Italia da ART-ER, mette a disposizione per i progetti selezionati sovvenzioni individuali pari a 7.500 euro. Gli interessati possono candidarsi entro il 3 giugno 2020 L'articolo Start at Best, innovazione sul lavoro: sovvenzioni fino a 7.500 euro a progetto proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 maggio 2020)atè unfinanziato da Horizon 2020 che si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’sul posto di. In particolare,atritiene l’nel posto diuna leva per aumentare la competitività delle imprese. Nell’ambito delle sue attività, ilha pubblicato un bando dedicato a PMI e singoli imprenditori che vogliano sperimentare innovazioni nel loro posto di. Il bando, gestito in Italia da ART-ER, mette a disposizione per i progetti selezionatiindividuali pari a 7.500. Gli interessati possono candidarsi entro il 3 giugno 2020 L'articoloatsula 7.500proviene da Ildenaro.it.

Fra0283 : RT @QueerMagazineIt: Lo speciale del prossimo weekend sarà interamente dedicato a RuPaul’s Drag Race, un fenomeno pop che si presta ad anal… - best_news_it : RT @CittadinidiTwtt: Domani appuntamento in diretta sulla pagina Facebook di PA Social per parlare di “Imprese, start up e comunicazione, l… - 26_vaishu : @ek_hasenaa Pakka bro mona ne complete chesa chudatam malli start chesa tv lo ?? Best show ever - turokorb25 : @KEEMSTAR Best case scenario start drama - baldwind : RT @mtjjapantravel: The amazing colors of #Japan nature are the best way to start our day. Gli incredibili colori della #natura giapponese… -

Ultime Notizie dalla rete : Start Best Start at Best, innovazione sul lavoro: sovvenzioni fino a 7.500 euro a progetto Il Denaro Start at Best, innovazione sul lavoro: sovvenzioni fino a 7.500 euro a progetto

Il Gruppo è alla ricerca di Addetti alla Vendita, Impiegati, Assistenti di Filiale… EuroSpin, il più grande discount italiano e leader nel settore per ...

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Start&Stop Top del 2018 usata a Terni

ABS con EBD, Airbag anteriore lato passeggero disattivabile, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Barre laterali antintrusione, Cornici fari fendinebbia, Doppio airbag anteriore, ESP® + TCS ...

Il Gruppo è alla ricerca di Addetti alla Vendita, Impiegati, Assistenti di Filiale… EuroSpin, il più grande discount italiano e leader nel settore per ...ABS con EBD, Airbag anteriore lato passeggero disattivabile, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Barre laterali antintrusione, Cornici fari fendinebbia, Doppio airbag anteriore, ESP® + TCS ...