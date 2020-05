Spostare le tasse dal lavoro si può: il progetto italiano per ripartire (Di venerdì 1 maggio 2020) In fase di lockdown dovuta al Coronavirus è davvero difficile sapere da dove ripartire. Per questo, è nato un progetto italiano con idee chiare Fonte foto: (Getty Images)Un progetto tutto italiano per pensare alla ripartenza post Covid-19. Uno studio che interessa tutta l’Europa, che dopo una gravissima crisi economica dovrà sapere da dove ed in che modo ripartire. Ecco il perché di questa ricerca sfociata nel progetto annunciato da Eumans! ovvero il movimento europeista fondato da Luca Coscioni e Marco Cappato. Marco Cappato ha già reso noto di voler presentare alla Commissione Europea, il progetto che consentirebbe di Spostare le tasse dal lavoro all’inquinamento. Per poterlo presentare però, è necessario un milione di firme, da avere entro il 22 luglio. Solo in tal caso, sarebbe possibile farlo analizzare ... Leggi su chenews Il progetto europeo per spostare le tasse dal lavoro all’inquinamento (Di venerdì 1 maggio 2020) In fase di lockdown dovuta al Coronavirus è davvero difficile sapere da dove. Per questo, è nato uncon idee chiare Fonte foto: (Getty Images)Untuttoper pensare alla ripartenza post Covid-19. Uno studio che interessa tutta l’Europa, che dopo una gravissima crisi economica dovrà sapere da dove ed in che modo. Ecco il perché di questa ricerca sfociata nelannunciato da Eumans! ovvero il movimento europeista fondato da Luca Coscioni e Marco Cappato. Marco Cappato ha già reso noto di voler presentare alla Commissione Europea, ilche consentirebbe diledalall’inquinamento. Per poterlo presentare però, è necessario un milione di firme, da avere entro il 22 luglio. Solo in tal caso, sarebbe possibile farlo analizzare ...

Economia - Spostare le tasse dal lavoro all'inquinamento: così si combatte la crisi e si fa un favore all'ambiente. Da qui nasce il progetto italiano annunciato da Eumans! , movimento europeista fonda ...

Meno tasse sul lavoro e più sull’inquinamento: fino a 180 miliardi di trattenute in meno tassando le emissioni di CO2

La campagna di Eumans basata su un’idea di 27 premi Nobel e 5.227 scienziati. Cappato: «Strategia giusta per salvaguardare il diritto al lavoro» Ripartire dal lavoro, nel pieno rispetto dell’ambiente.

