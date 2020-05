Sperimentazione clinica sull’uomo di un vaccino anti Covid-19: al via in estate in Italia (Di venerdì 1 maggio 2020) In Italia durante l’estate scatterà la Sperimentazione clinica sull’uomo di un vaccino anti Covid-19. Lo ha reso noto il consorzio europeo costituito tra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), Leukocare di Monaco e Univercells di Bruxelles. “ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare i test. La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo”. La ReiThera di Pomezia (Roma), la Leukocare di Monaco e la Univercells di Bruxelles “hanno deciso di unire gli sforzi – si legge in una nota – nella lotta contro questa devastante pandemia mettendo in comune le rispettive competenze al fine di accelerare lo sviluppo rapido di un vaccino basato su di una singola dose”. Alla sfida di riuscire a sviluppare un vaccino sicuro e protettivo, rilevano le tre aziende biotech, “si aggiunge ... Leggi su laprimapagina Al via in Italia la sperimentazione preclinica di un vaccino contro il coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Indurante l’scatterà lasull’uomo di un-19. Lo ha reso noto il consorzio europeo costituito tra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), Leukocare di Monaco e Univercells di Bruxelles. “ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare i test. La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo”. La ReiThera di Pomezia (Roma), la Leukocare di Monaco e la Univercells di Bruxelles “hanno deciso di unire gli sforzi – si legge in una nota – nella lotta contro questa devastante pandemia mettendo in comune le rispettive competenze al fine di accelerare lo sviluppo rapido di unbasato su di una singola dose”. Alla sfida di riuscire a sviluppare unsicuro e protettivo, rilevano le tre aziende biotech, “si aggiunge ...

