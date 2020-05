Spal, Petagna: l’abilità dell’attaccante nel dribbling (Di venerdì 1 maggio 2020) Petagna è il principale trascinatore della Spal. Oltre ai gol, il nuovo attaccante del Napoli ha numeri importanti nel dribbling Da quando veste la maglia della Spal, Petagna è cresciuto molto in zona gol. Ai tempi dell’Atalanta, per quanto lavorasse molto con la squadra, aveva qualche limite in zona di finalizzazione. Acquistato dal Napoli per la prossima stagione, Petagna ha numeri notevoli anche nel dribbling. Si tratta infatti della prima punta che più spesso salta l’uomo nella Serie A 2019-2020. Ben 45 dribbling riusciti fino a questo momento. Quando ha campo davanti, Petagna ha ottime qualità su distanza medio lunghe. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Spal - Petagna : l’attaccante è tra i migliori nel procurarsi falli

Spal - Petagna : «La Nazionale è un obiettivo - dipende anche da me»

