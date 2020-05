Space Jam è tornato! LeBron James lancia il secondo capitolo, 25 anni dopo Michael Jordan: uscirà nell’estate 2021 (Di venerdì 1 maggio 2020) Space Jam è tornato! A 25 anni di distanza dall’uscita della storica pellicola che vedeva Michael Jordan catapultato in un mondo magico con i Loones Tunes, nell’estate 2021 uscirà Space Jam 2. A lanciare il nuovo episodio è stato LeBron James sul suo profilo Instagram, la stella dei Los Angeles Lakers sarà protagonista con Bugs Bunny e gli altri cartoons, oltre ad altre stelle della NBA come Damian Lillard, Anthony Davis e Klay Thompson. Il titolo dovrebbe essere Space Jam – A New Legacy. La data di lancio dovrebbe essere quella del 16 luglio 2021, quantomeno nel mondo anglosassone. I bambini che lo hanno pregustato ormai una vita fa ora sono degli adulti, in tanti casi con prole: si preannuncia un successo. View this post on Instagram 2021. A post shared by LeBron James (@kingJames) on Apr 30, 2020 at ... Leggi su oasport Notizie Cinema 1 maggio : il titolo ufficiale del sequel di Space Jam e altro…

Space Jam 2 | LeBron James svela il titolo e il logo del secondo film

Space Jam 2/ Video - LeBron James svela titolo e logo dell'attesissimo sequel (Di venerdì 1 maggio 2020)Jam èA 25di distanza dall’uscita della storica pellicola che vedevaJordan catapultato in un mondo magico con i Loones Tunes, nell’estate 2021 usciràJam 2. Are il nuovo episodio è statosul suo profilo Instagram, la stella dei Los Angeles Lakers sarà protagonista con Bugs Bunny e gli altri cartoons, oltre ad altre stelle della NBA come Damian Lillard, Anthony Davis e Klay Thompson. Il titolo dovrebbe essereJam – A New Legacy. La data di lancio dovrebbe essere quella del 16 luglio 2021, quantomeno nel mondo anglosassone. I bambini che lo hanno pregustato ormai una vita fa ora sono degli adulti, in tanti casi con prole: si preannuncia un successo. View this post on Instagram 2021. A post shared by(@king) on Apr 30, 2020 at ...

dchinellato : ???? In theaters on July 16, 2021 ???? Il poster di Space Jam 2, che ora si chiama “A new legacy”. Al cinema dal 16 lu… - SkySportNBA : NBA, LeBron James rivela il nuovo logo di 'Space Jam 2' #SkyNBA #NBA - OA_Sport : Space Jam è tornato! LeBron James lancia il secondo capitolo, 25 anni dopo Michael Jordan: uscirà nell’estate 2021 - Imperoland : Il sequel in arrivo il prossimo anno si intitolerà #SpaceJam: A New Legacy. Protagonista LeBron James. - SimoFesta : RT @parallelecinico: È tutto pronto. Space Jam 2. -