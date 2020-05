Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove (Di venerdì 1 maggio 2020) torna questa sera Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì alle 19.53 sul Nove (in live streaming su Dplay). ecco le anticipazioni. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - Fracassi (vice segretaria Cgil) : “Molti lavoratori rimasti esclusi da ammortizzatori. Diritto diventi più universale”

Sono le Venti (Nove) - dai sindaci calabresi contro la presidente Jole Santelli alle aziende cinesi di Prato che non vogliono riaprire : rivedi la puntata

Sono le Venti (Nove) - a rischio 320mila attività della ristorazione. Il maestro pizzaiolo Pasquale Pometto : “Chiudo un locale - troppi costi” (Di venerdì 1 maggio 2020)questa seraledi: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì19.53 sul Nove (in live streaming su Dplay).leLE, il nuovo programma di, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articololeledi19.53 sul Nove proviene da Il Fatto Quotidiano.

sonoleventi : CLASSE DIRIGENTE, QUELLI CHE SI TAGLIANO LO STIPENDIO Link Puntata: - fattoquotidiano : “Dà l’immagine di un uomo stanco, che ha lavorato tutto il giorno e che non se ne vergogna”. Ascoltate analisi dell… - sonoleventi : LA VERA STORIA DI 'BELLA CIAO' 'Bella Ciao' è l'inno di tutti i Davide contro Golia. Link Puntata:… - Mediagol : A #Palermo in questo momento ci sono 23 °C. Previsioni 17- °C. Venti 18 Km/h e umidità 50% #MeteoPalermo - GardelliStefano : @brusco_sandro @CarloStagnaro L’unica volta che ho votato in vita mia convinto, contento e dichiarandolo ai 4 venti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), Fracassi (vice segretaria Cgil): “Molti lavoratori rimasti esclusi da… Il Fatto Quotidiano Meteo Campobasso: variabile venerdì, piogge nel weekend

Aggiornamento previsioni meteo Campobasso, venerdì, 1 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura mass ...

L'arte sventola dalla Torre Guinigi

Le operazioni sono state particolarmente difficoltose a causa dal forte vento di tramontana che ha soffiato per tutta la mattina. "Il cuore grande di Lucca sventola dalla Torre Guinigi per la Festa ...

Aggiornamento previsioni meteo Campobasso, venerdì, 1 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura mass ...Le operazioni sono state particolarmente difficoltose a causa dal forte vento di tramontana che ha soffiato per tutta la mattina. "Il cuore grande di Lucca sventola dalla Torre Guinigi per la Festa ...