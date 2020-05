(Di venerdì 1 maggio 2020) Rivedi l’ultima puntata dile, la nuova trasmissione di informazione condotta da Peter Gomez sulLE, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolole), dailaaziende cinesi di Prato che non vogliono riaprire: rivedi la puntata proviene da Il Fatto Quotidiano.

sonoleventi : CLASSE DIRIGENTE, QUELLI CHE SI TAGLIANO LO STIPENDIO Link Puntata: - fattoquotidiano : “Dà l’immagine di un uomo stanco, che ha lavorato tutto il giorno e che non se ne vergogna”. Ascoltate analisi dell… - fattoquotidiano : ?? Segui in diretta la nuova puntata di @sonoleventi di @petergomezblog #SonoLeVenti - faddesso : Sono le Venti (Nove), dai sindaci calabresi contro la presidente Jole Santelli alle aziende cinesi di Prato che non… - grandebluff : Sono le Venti (Nove), a rischio 320mila attività della ristorazione. Il maestro pizzaiolo Pasquale Pometto: “Chiudo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti

Il Fatto Quotidiano

Sono piccoli, medi, grandi teatri che occupano quasi "militarmente ... ma per quelli che hanno poco più di quindici/venti posti, tutto diventa più problematico". Questi teatri in realtà non fanno ...Bielmonte, previsioni meteo per il 1/05/2020. Giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, temperature comprese tra 2 e 11°C Previsioni Meteo Bielmonte Bielmonte, Venerdì 1 Maggio: giornata car ...