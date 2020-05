“Siamo qui per te a prescindere da quanto durerà”: l’esilarante spot di Pornhub sulla quarantena (Di venerdì 1 maggio 2020) Lo spot di Pornhub sulla quarantena: “Ci siamo a prescindere da quanto durerà” Nell’ultimo mese e mezzo, in concomitanza con la quarantena in quasi tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus, Pornhub ha abituato gli appassionati a delle iniziative singolari e apprezzate: l’ultima in ordine di tempo riguarda un divertente spot che sottolinea come il sito pornografico più diffuso al mondo rimanga a fianco dei cittadini anche in questo momento delicato. “Non sappiamo quanto tempo durerà – recita la voce all’interno del video – o come sarà il futuro, ma non è importante cosa succederà perché noi siamo qui per te. Come tu sei stato sempre lì per noi”. “Potresti essere isolato – continua lo spot di Pornhub – ma non sei da solo, ... Leggi su tpi Commercianti in rivolta contro il governo : “Siamo in ginocchio - serve liquidità”

“Siamo a posto” : così la Protezione civile liquidò l’imprenditore che offriva 50 milioni di mascherine (video)

Clio MakeUp : “Siamo Scappati Da New York - Abbiamo Paura. Qui Fanno La Fila Per Le Armi” (Di venerdì 1 maggio 2020) Lodiquarantena: “Ci siamo adadurerà” Nell’ultimo mese e mezzo, in concomitanza con la quarantena in quasi tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus,ha abituato gli appassionati a delle iniziative singolari e apprezzate: l’ultima in ordine di tempo riguarda un divertenteche sottolinea come il sito pornografico più diffuso al mondo rimanga a fianco dei cittadini anche in questo momento delicato. “Non sappiamotempo durerà – recita la voce all’interno del video – o come sarà il futuro, ma non è importante cosa succederà perché noi siamo qui per te. Come tu sei stato sempre lì per noi”. “Potresti essere isolato – continua lodi– ma non sei da solo, ...

matteosalvinimi : Qui #Camera e #Senato, la Lega c'è. Siamo qui per ascoltare gli Italiani che, chiusi in casa da 50 giorni, meritano… - Mov5Stelle : ?? 'Siamo dinanzi a un crocevia della storia. Purtroppo in questi giorni abbiamo ascoltato ancora una volta parole a… - Mov5Stelle : ?? Siamo in diretta da @Montecitorio per l'informativa del Presidente Conte sulle iniziative del Governo per la ripr… - mgcalfi : RT @MotusVeritas: CONTRO IL #GOVERNODELLAVERGOGNA A VILLAFRANCA DI VERONA SIAMO IN MIGLIAIA. OGGI SIAMO QUI DOMANI VENIAMO A PRENDERVI A RO… - CLAUDIAMAN66 : Senza il loro lavoro avremmo tutti una vita triste....grazie all'Arte in tutte le sue multiformi espressioni siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo qui Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera