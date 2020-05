Serie A, le indiscrezioni dall’Assemblea di Lega: ore decisive per il futuro della stagione 2019-2020 (Di venerdì 1 maggio 2020) La Lega Serie A non si ferma nemmeno il primo maggio. E’ in corso, infatti, l’Assemblea per decidere il futuro della stagione calcistica 2019-2020. Come già accaduto nelle scorse settimane, da parte di tutte le società che prendono parte al torneo, è arrivata l’indicazione precisa di voler portare a termine la stagione. Si tratta di una volontà unanime che ribadisce quanto già comunicato lo scorso 21 aprile. E’ emerso nuovamente il fatto che non sarà la Lega Serie A a decidere l’eventuale stop definitivo del campionato ma il tutto è stato rimesso nelle mani del Governo. A questo punto importantissima potrebbe essere la giornata di domenica, quella ovvero nella quale la FIGC dovrebbe incontrare il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, per mettere a punto il protocollo medico necessario per la ripresa ... Leggi su calcioweb.eu Silent Hill pronto a un soft reboot? Le ultime indiscrezioni sul nuovo capitolo della serie

Loki su Disney+ nel 2020? Prime indiscrezioni sul rilascio delle nuove serie Marvel

CalcioWeb : ???? +++ #SERIEA, LE INDISCREZIONI DALL'ASSEMBLEA DI LEGA LE ULTIME SUL FUTURO DELLA STAGIONE 2019/2020 +++ ???? - - sportli26181512 : CorSport - Serie A, altre ipotesi in caso di non ripresa: due retrocessioni e Scudetto non assegnato: Arrivano altr… - ParmaLiveTweet : Serie A, senza la ripartenza promozioni e retrocessioni si ridurranno a due: Arrivano altre indiscrezioni su quelle… - MilanLiveIT : Arrivano indiscrezioni sulla conclusione della #SerieA! Tutto su Scudetto, piazzamenti UEFA e retrocessioni ??…

